Єгипетські рибаки убили сімох піратів і втекли

Єгипетські рибаки, яких сомалійські пірати тримали в заручниках з квітня, убили сімох охоронців і втекли на двох риболовецьких судах, повідомляє "Морской бюллетень-Совфрахт" .

Один з піратів розповів агентству Reuters телефоном, що він та інші члени банди виявили тіла своїх товаришів у воді. "Їх убили єгипетські рибаки. А ми ж ставилися до єгиптян краще, ніж до інших заручників. Якщо нам вдасться схопити їх, ми обов`язково помстимося", - заявив пірат.

За деякими даними, вони взяли в полон кількох піратів. РБК повідомляє, що команда риболовецьких суден відмовилася від пропозиції єгипетської влади вислати за ними літак і вирішила діставатися додому самостійно.

Пірати захопили два єгипетські судна з 34 рибаками 12 квітня 2009 року. "Морський бюллетень-Совфрахт" зазначає, що тоді власті Сомалі пояснили захоплення тим, що команда риболовецьких суден вудила рибу незаконним способом.

Нині, нагадує Лента.ру , в Аденській затоці, де активізувалися пірати, патрулюють більше 20 сторожовиків, які належать флотам різних країн, які беруть участь у військовій операції проти бандитів. Проте пірати регулярно захоплюють судна, які проходять біля узбережжя Сомалі.