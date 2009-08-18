Абхазія звинуватила Грузію в піратстві

Президент невизнаної республіки Абхазії Сергій Багапш у зв`язку з третім випадком захоплення Грузією судна, що прямувало з Туреччини до Абхазії, звернувся до Ради Безпеки ООН і Євросоюзу, а також до президента Франції Ніколя Саркозі, повідомляє РІА "Новости".

"16 серпня 2009 року грузинські прикордонники знову захопили торгове судно, що прямувало до Абхазії з Туреччини. Танкер під турецьким прапором, який прямував до порту Сухум, був затриманий в нейтральних водах і відбуксирований до грузинського порту Поті. Це вже третій випадок грузинського піратства цього року", - зазначається в заяві Багапша.

Восени 2008 р. парламент Грузії ухвалив закон "Про окуповані території", обмеживши економічну діяльність і співпрацю з Абхазією і Південною Осетією. Таким чином судна, які без дозволу прямують до Абхазії, з погляду Грузії не тільки порушують прикордонний режим, а й співпрацюють з сепаратистським режимом.