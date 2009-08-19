З Німеччини до Польщі ходитиме трамвай

Франкфурт-на-Одері і польське місто Слубіце, розташоване по інший юік німецько-польського кордону, сполучать трамвайним маршрутом. Представники спільної німецько-польської комісії вже замовили розробку проекту трамвайної лінії, яка може вступити в експлуатацію за три роки, повідомляє Лента.ру з посиланням на Tagesspiegel.

З появою нового маршруту міське транспортне управління Франкфурта одержить додатково 20 тисяч клієнтів. За словами одного з представників управління Фреда Бернау (Fred Bernau), для Франкфурта з населенням в 60 тисяч Слубіце немовби ще один міський район.

Очікується, що завдяки новому трамваєві пожвавиться комерційна активність, оскільки польським студентам, які навчаються в Європейському університеті Viadrina, буде простіше їздити до центру Франкфурта. Будівництво колій також дозволить заощадити на реконструкції старої трамвайної петлі в передмісті Лебузер (Lebuser) і прокласти рейки прямо на Слубіце.

Польська сторона також сподівається мати значні вигоды від появи трамвайної лінії. Міський стадіон у Слубіце та гольф-клуб очікують нових клієнтів з Німеччини. Мешканцям міста будет набагато простіше діставатися центрального вокзалу Франкфурта-на-Одері, а звідти до Берліна.

Раніше планувалося, що новий трамвайний маршрут спонсоруватиметься повністю з бюджету Євросоюзу. Проте тепер ЄС зможе профінансувати будівництво лише 85 відсотків. Утім, представники сусідніх муніципалітетів все одно налаштовані оптимістично. Як пілотний проект, покликаний обгрунтувати необхідність трамвайної лінії, буде запущений автобусний маршрут. За попередніми оцінками, щодня ним користуватимуться близько 4000 пасажирів.

Деякі експерти попереджають, що реалізація проекту трамвайного маршруту через німецький-польський кордон може затягнутися, оскільки будуть потрібні узгодження на найвищому рівні в Берліні й Варшаві. Хоча сама по собі ідея сполучити транспортною мережею два міста не є несподіваною: до 1945 року Слубіце був частиною Франкфурта, розташованою по інший берег Одера.