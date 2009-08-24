Двоє естонських саперів загинули в Афганістані

Двоє естонських солдатів-саперів в неділю загинули в Афганістані при виконанні бойового завдання, повідомив Головний штаб Сил оборони Естонії.

У результаті підриву талібами саморобного вибухового пристрою біля бронетранспортера естонського підрозділу Estcoy-8 загинули 26-річний фельдфебель Еерік Салмус (Eerik Salmus) і 26-річний сержант Райвіс Канг (Raivis Kang), які виконували завдання з розмінування дороги в південній афганській провінції Гільменд. Салмус загинув на місці події, Канг помер пізніше від одержаних поранень.

Президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес висловив співчуття рідним і близьким загиблих військовослужбовців.

Естонські солдати несуть службу в Афганістані у складі Міжнародних сил сприяння безпеці (International Security Assistance Force - ISAF) з 2003 року. Нині у складі естонського контингенту в Афганістані 289 військовослужбовців. За весь час участі Естонії в операціях НАТО в Афганістані загинули шестеро і були поранені більше 30 військовослужбовців.

РІА "Новости"