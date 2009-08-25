У США створять елітну команду для допитів терористів

Президент США Барак Обама схвалив створення елітної команди слідчих, які займатимуться допитами підозрюваних терористів. Як пише Los Angeles Times з посиланням на джерела в уряді, це рішення ухвалене в рамках перегляду контртерористичної політики. До нової групи слідчих увійдуть представники різних відомств, а стежитиме за її роботою Рада з національної безпеки.

"Група з допитах особливо цінних ув’язнених", яка базуватиметься у ФБР, повинна стати живим прикладом відмови від тих методів допиту і утримання осіб, підозрюваних у терористичній діяльності, які застосовувалися в роки президентства Джорджа Буша. Стара практика контртерористичної діяльності є постійним об`єктом критики з боку лібералів, які прирівнюють методи роботи слідчих ЦРУ до тортур.

Створення особливої команди слідчих було рекомендоване Білому дому робочою групою, що займалася переглядом практики допитів терористів. Паралельно веде роботу інша робоча група, яка має розробити план закриття в`язниці для терористів на військовій базі в Гуантанамо.

Критики адміністрації Буша активно обговорюють можливість притягнення до відповідальності осіб, що проводили в життя жорсткий контртерористичну курс колишньої влади.

Лента.ру

