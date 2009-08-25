Президент Монголії зустрів Медведєва біля палацу

Президент РФ Дмитро Медведєв прибув в Державний палац Монголії для переговорів з своїм монгольським колегою Цахіагійном Елбегдоржем і залишив запис в книзі почесних гостей. Президент Монголії зустрів російського лідера у будівлі палацу. Голови двох країн сфотографувалися для преси і пройшли до палацу для переговорів. Державний палац Монголії був побудований в 1951 році за європейським зразком, але з урахуванням технологій, які використовувалися при будівництві палаців монгольських ханів. У будівлі працюють президент, уряд і Великий державний хурал (парламент), а також конституційний суд. Крім того, тут трудяться фахівці, що займаються розробкою державної політики Монголії. Цього року було завершено зведення з південного боку палацу 5-поверхового комплексу Чингисхана, який здалека нагадує монгольську юрту.

Президент РФ Дмитро Медведев у вівторок прибув до Улан-Батора, його літак приземлився в аеропорту Чингісхан монгольської столиці. На початку візиту голова російської держави проведе переговори з монгольським колегою. За підсумками зустрічі, як очікується, буде підписана декларація про розвиток стратегічного партнерства між Росією і Монголією, а також ряд інших двосторонніх документів.

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