Медведєва визнали втіленням божества і пустили за годинниковою стрілкою

Президент РФ Дмитро Медведєв відвідав найбільший в Росії монастир буддистів — Іволгинський дацан, розташований в 30 кілометрах від Улан-Уде. Про це повідомляє "Комсомольская правда". Ченці вручили Медведєву білий хадак (символ чистоти душі) і запросили в храм. За буддистськими традиціями, переміщатися по храму можна тільки за годинниковою стрілкою.

Глава Буддійської традиційної Сангхи Росії Пандіто Хамбо лама Дамба Аюшеєв прагнув розповісти високому гостю якомога більше про буддизм. Він пояснював, що означає та або інша танка (картини із зображенням Будди), а потім зупинився разом з Медведєвим біля фігури одного з найшанованіших божеств - Білої Тари. До речі, втіленням Білої Тари буддисти, починаючи з імператриці Єлизавети Петрівни, стали вважати всіх російських правителів. Саме вона видала указ про офіційне визнання буддизму в Росії.

- У Білої Тари сім очей, - пояснював Медведєву Аюшеєв. - Вона позбавляє від всіх небезпек і продовжує людське життя.

- Красиво! - здивувався красі статуї президент РФ.

До речі, як зізнався Дамба Аюшеєв журналістам, Дмитра Медведєва буддисти також визнають втіленням Білої Тари.

- Навіть деяким буддистам важко пояснити, що керівник країни - це людина, яка несе на собі таку відповідальність, яка іншому буде занадто важка, і буддисти повинні всіляко його підтримувати, ототожнюючи зі своїм божеством, - відзначив Аюшеєв.