Азербайджан і Туркменія заборонили пролітати літакам НАТО

Прийняте в терміновому порядку на початку липня рішення бундестагу щодо відправки до Афганістану додаткового контингенту німецьких військових для обслуговування літаків з радіолокаційним комплексом виявлення і наведення типу AWACS, не принесло бажаного результату. Більше трьох тижнів німецькі солдати знаходилися на опорному пункті НАТО в Туреччині, а потім, так і не розпочавши завдання, повернулися додому до Німеччини.

Причина провалу місії - відсутність дозволу від Азербайджану та Туркменії на використання їх повітряного простору для прольоту літаків НАТО до Афганістану.

За інформацією газети Suddeutsche Zeitung, тепер Альянс веде переговори про використання опорного пункту на території Об`єднаних Арабських Еміратів.

У завдання літаків, устаткованих системою AWACS, входить контроль повітряного трафіку над територією Афганістану, нагадує Deutsche Welle. Зараз цим займаються США. За прогнозами аналітиків, найближчим часом очікується збільшення трафіку над Афганістаном в 3-5 разів, що вимагає термінової реалізації запланованої місії літаків AWACS.