Вірменія і Туреччина відкриють кордон

Вірменія і Туреччина домовилися відкрити міждержавний кордон протягом двох місяців після набуття чинності "Протоколу про розвиток двосторонніх відносин", повідомив у понеділок МЗС Вірменії.

Туреччина і Вірменія на переговорах за посередництва Швейцарії у понеділок досягли домовленості про початок "внутрішніх політичних консультацій" щодо підписання "Протоколу про встановлення дипвідносин" і "Протоколу про розвиток двосторонніх відносин".

Політичні консультації будуть завершені протягом шістьох тижнів, далі будуть підписані два протоколи і передані на затвердження парламентів двох країн.

Між Туреччиною і Вірменією відсутні дипломатичні відносини, кордон між двома країнами закритий з 1993 року.

Представники Туреччини й Вірменії протягом двох років проводять у Швейцарії закриті переговори, спрямовані на нормалізацію двосторонніх відносин. МЗС Вірменії й Туреччини, а також департамент закордонних справ Швейцарської Конфедерації в ніч на 23 квітня 2009 року заявили про встановлення "дорожньої карти" в переговорному процесі з нормалізації вірмено-турецьких відносин і зазначили, що узгоджені сторонами принципи створюють позитивну перспективу для продовження переговорного процесу. Сторони не оприлюднять деталі прийнятої "дорожньої карти".

РІА "Новости"