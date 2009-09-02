Бундесвер узяв під охорону повітряний простір над Балтією

Військово-повітряні сили Німеччини з 1 вересня розпочали патрулювання повітряного простору Естонії, Латвії та Литви.

За даними бундесверу, вперше за межами країни будуть використані літаки Eurofighter. Для виконання завдання в рамках місії НАТО Air Policing Baltikum в Литві будуть розміщені 100 військовослужбовців. Чергування бундесверу, який змінив данських льотчиків, триватиме чотири місяця і закінчиться 4 січня.

Після розширення НАТО на схід в 2004 році альянс узяв зобов`язання надавати країнам Балтії допомогу в забезпеченні безпеки повітряного простору, поки вони не зможуть виконувати це завдання самостійно.

Deutsche Welle