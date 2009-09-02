Бундесвер узяв під охорону повітряний простір над Балтією
05:29, 02 вересня 2009Світ
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Вперше буде використано Eurofighter
Військово-повітряні сили Німеччини з 1 вересня розпочали патрулювання повітряного простору Естонії, Латвії та Литви.
За даними бундесверу, вперше за межами країни будуть використані літаки Eurofighter. Для виконання завдання в рамках місії НАТО Air Policing Baltikum в Литві будуть розміщені 100 військовослужбовців. Чергування бундесверу, який змінив данських льотчиків, триватиме чотири місяця і закінчиться 4 січня.
Після розширення НАТО на схід в 2004 році альянс узяв зобов`язання надавати країнам Балтії допомогу в забезпеченні безпеки повітряного простору, поки вони не зможуть виконувати це завдання самостійно.
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