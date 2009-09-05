У Македонії затонуло прогулянкове судно з туристами
17:58, 05 вересня 2009Світ
1013 0
Загинули щонайменше 10 осіб
На Охридському озері в Македонії затонуло прогулянкове судно з туристами. Щонайменше, 10 осіб загинули, повідомляє агентство “Франс Прес”.
Інцидент стався сьогодні. Всього на борту перебували близько 50 осіб, здебільшого туристи з Болгарії.
Судно почало тонути в той момент, коли знаходилося в 200 метрах від берега. Причини надзвичайної події поки залишаються невідомими, відзначає «Лента.ру».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter