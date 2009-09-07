Доходи США від продажу зброї зросли незважаючи на кризу

У 2008 р. експорт озброєнь із США досяг 37,8 млрд дол. Про це повідомляє Reuters з посиланням на доповідь, підготовлену в Конгресі США. Доходи США від експорту озброєнь в 2008 р. зросли приблизно на 50% - з 25,4 млрд дол. в 2007-му, зазначається в доповіді.

Вашингтон міцно посідає лідерську позицію на ринку зброї. На другому місці з величезним розривом іде Італія, яка продала в 2008 р. зброї на загальну суму в 3,7 млрд дол. Доходи Росії, згідно з доповіддю, склали 3,5 млрд дол. проти 10,8 млрд дол. на рік раніше.

Експерти зазначають, що зростання американського військового експорту відбувалося переважно за рахунок нових контрактів на Близькому Сході і в Азії, а також постачань за раніше укладеними угодами.

Найбільшим покупцем іноземної зброї в 2008 р. стали Об`єднані Арабські Емірати (ОАЕ), придбавши зброї на загальну суму в 9,7 млрд дол. На другому місці Саудівська Аравія (8,7 млрд), а на третьому - Марокко (5,4 млрд).

РосБізнесКонсалтинг