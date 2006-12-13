”Справа Литвиненка” зачепила інтереси вже шостої країни

Справа про отруєння Литвиненка торкнулася інтересів вже 6 країн. МЗС Литви підтвердило, що у двох громадян цієї країни, що проживають у Великобританії, знайдене радіоактивне зараження.

Литовський посол у Великобританії Вігаудас Ушацкас повідомив, що двоє громадян Литви пройшли медичне обстеження, результати якого показали, що вони "інфіковані полонієм". За словами посла, литовські громадяни просили не повідомляти їх імена і рід занять, повідомляє BNS.

Відповідаючи на запитання, чи могли потерпілі громадяни Литви мати контакт з колишнім співробітником російських спецслужб Олександром Литвиненком, який помер у листопаді в Лондоні від отруєння полонієм, Ушацкас сказав, що не має в своєму розпорядженні такої інформації.

Посольства інших країн також розшукують своїх громадян, які могли побувати або працювати в готелі Millenium в той час, коли там був отруєний Литвиненко. Національна служба охорони здоров`я Великобританії з`ясовує, скільки чоловік могли постраждати через отруєння Литвиненка.

Зараз розслідування обставин смерті Литвиненка ведеться в 5 країнах - Великобританії, де помер Литвиненко; Росії, звідки до нього приїжджали його ділові партнери Луговий і Ковтун - також заражені полонієм; Німеччині, де Ковтуна підозрюють в контрабанді полонію; Італії, чий громадянин Маріо Скарамелла одержав "полонієвую мітку", і Франції, де проживає колишній товариш по службі Литвиненка Євген Лимарєв, джерело відомостей про якийсь "чорний список" Кремля, який Скарамелла передав Литвиненку в барі Itsu.

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