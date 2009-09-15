Чи вважають поляки Катинську трагедію геноцидом (опитування)

Більшість громадян Польщі висловлюються за визнання геноцидом розстрілу радянським НКВС польських офіцерів у Катині навесні 1940 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними дослідження, проведеного GfK Polonia для газети Rzeczpospolitа, за визнання масового убивства офіцерів геноцидом висловились 61% опитаних проти 34%, які вважають це «військовим злочином».

При цьому найбільше прихильників визнання цього злочину геноцидом серед молодих поляків: від 18 до 29 років.

5% опитаних в понеділок, 14 вересня, сказали, що не мають власної точки зору щодо цієї трагедії.

Довідка УНІАН. У Польщі третій тиждень поспіль тривають суперечки з приводу заяви Сейму у зв’язку із 70 річницею введення радянських військ на польську територію (17 вересня 1939 року) в рамках пакту Молотова-Ріббентропа між СРСР та нацистською Німеччиною.

Найбільша опозиційна партія «Право і справедливість» (PiS) наполягає на тому, аби в ухвалений заяві розстріл польських офіцерів навесні 1940 року було визнано геноцидом, але правляча в країні партія «Громадянська платформа» (РО) проти такого формулювання.