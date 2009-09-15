Українські бомжі в Мілані стали чемпіонами світу з футболу

Перемогою збірної України завершився в Мілані (Італія) чемпіонат світу-2009 з вуличного футболу серед людей, які перебувають в кризовій ситуації.

У фіналі 14 вересня українська команда виграла у португальців з рахунком 5:4 і одержала "золото" світової першості. Про це повідомила УНІАН прес-секретар Одеського добродійного фонду "Дорога до дому" Юлія ШЕЛУДЬКО.

Чемпіонат світу з вуличного футболу серед бездомних проводився всьоме. Цей міжнародний проект офіційно підтримується уповноваженим ООН з питань спорту, добродійним фондом УЄФА, Міжнародною мережею вуличної преси (INSP) і футбольним клубом Manchester United. Його основна мета - інтеграція через спорт людей, які перебувають у кризовій ситуації.

За правилами, у змаганнях можуть брати участь бездомні, біженці, а також люди, які позбавляються алкогольної і наркотичної залежності.

Згідно зі статистикою, що наводиться організаторами, більш як 70 відсотків гравців назавжди змінили своє життя на краще.

До Мілана приїхали 48 команд із п`яти континентів. Для збірної України цей чемпіонат був шостим. І досі найвищим досягненням українців на таких змаганнях було 3-е місце, завойоване в 2005 році в Единбурзі. Перед початком турніру в Мілані тренер національної збірної України киянин Юрій БУЧАКОВ зазначив, що завдання перемогти в чемпіонаті за будь-яку ціну перед командою не стоїть. "Куди приємніше буде переграти в суворому і тактично грамотному стилі решту збірних" - додав він. Проте результат перевершив очікування.

Участь українських бездомних у чемпіонаті світу здійснюється за організаційної підтримки Одеського добродійного фонду "Дорога до дому", що десять років тому залучився до проекту INSP - ініціатора проекту.

Цього року поїздка національної збірної України до Мілана стала можливою завдяки одеським меценатам.

Наступний чемпіонат світу відбудеться 2010 р. у Ріо-де-Жанейро.

Фото з сайту http://www.football.wayhome.org.ua/