У Японії - новий прем'єр
09:45, 16 вересня 2009Світ
766 0
Його обранню передувала перемога ДПЯ
|ЮКІО Хатояма
Як передає РІА «Новости», його обранню передувала перемога ДПЯ на виборах 30 серпня у нижню палату парламенту.
Обрання нового прем`єра країни відбулося на першому після виборів засіданні нового парламенту. Лідер Демократичної партії Японії набрав 327 голосів із 480. Демократична партія одержала тріумфальну перемогу на виборах 30 серпня в нижню палату парламенту, здобувши 308 депутатських мандатів із 480.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter