У Японії - новий прем'єр

Лідер Демократичної партії Японії ЮКІО Хатояма обраний новим прем`єр-міністром країни більшістю голосів сьогодні на надзвичайній сесії парламенту.

Як передає РІА «Новости», його обранню передувала перемога ДПЯ на виборах 30 серпня у нижню палату парламенту.

Обрання нового прем`єра країни відбулося на першому після виборів засіданні нового парламенту. Лідер Демократичної партії Японії набрав 327 голосів із 480. Демократична партія одержала тріумфальну перемогу на виборах 30 серпня в нижню палату парламенту, здобувши 308 депутатських мандатів із 480.