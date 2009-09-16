У Японії - новий прем'єр

09:45, 16 вересня 2009
Світ
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Його обранню передувала перемога ДПЯ

ЮКІО Хатояма
Лідер Демократичної партії Японії ЮКІО Хатояма обраний новим прем`єр-міністром країни більшістю голосів сьогодні на надзвичайній сесії парламенту.

Як передає РІА «Новости», його обранню передувала перемога ДПЯ на виборах 30 серпня у нижню палату парламенту.

Обрання нового прем`єра країни відбулося на першому після виборів засіданні нового парламенту. Лідер Демократичної партії Японії набрав 327 голосів із 480. Демократична партія одержала тріумфальну перемогу на виборах 30 серпня в нижню палату парламенту, здобувши 308 депутатських мандатів із 480.

 

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