У НАТО не помітили російського закону про використання військ за кордоном

В НАТО поки що не коментують прийнятий Державною думою РФ у першому читанні законопроект про дозвіл на використання Збройних сил Росії за межами країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу речник Генерального Секретаря НАТО Джеймс АПАТУРАЙ.

«Мені поки не відомо про цей закон… Ми почекаємо оцінки наших експертів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Державна дума РФ одноголосно у першому читанні ухвалила ініційовані Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ поправки до Закону «Про оборону», які передбачають можливість оперативного використання російських Збройних сил за межами РФ.

Передбачено, що формування Збройних сил РФ можуть оперативно використовуватися за межами території Росії для вирішення наступних завдань: відбиття нападу на Збройні сили РФ або інші війська, дислоковані за межами території РФ; відбиття або запобігання агресії проти іншої держави; захист громадян РФ за кордоном; боротьба з піратством і з метою забезпечення безпеки судноплавства.

У свою чергу, українська сторона висловила стурбованість цим законопроектом.