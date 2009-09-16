Лукашенка вперше за 12 років приймають у Литві

Білорусія не має наміру вибирати між Європою і Росією, заявив в середу президент Білорусії Олександр Лукашенко, виступаючи на білорусько-литовському міжнародному економічному форумі у Вільнюсі.

"Білорусі намагаються нав`язати якийсь вибір між Європою, наприклад, і Росією, стверджуючи про несумісність цих двох векторів. Вважаю таку постановку питання невірною. Наша щонайпринциповіша позиція - бути сполучним мостом між Сходом і Заходом", - сказав Лукашенко.

Він також наголосив, що для цього у Білорусії є всі умови, як географічні, так і культурні, економічні і навіть політичні.

"Білорусь - це держава, що має географічно, історично, культурно і економічно обумовлені надзвичайні політичні відносини з нашим східним сусідом - Росією. З братньою нашею, союзною Росією. Чому ми мусимо від цього відмовлятися? Кому від цього буде краще?" - наводить його слова РІА "Новости".

Білоруський лідер вперше за 12 років прибув до Вільнюса для зустрічі з президентом Литви Далею Грибаускайте і участі у відкритті білорусько-литовського економічного форуму "Білорусь і Балтійські країни: нові можливості співпраці" і виставки Belarus Expo 2009.

Натомість литовська неурядова організація "Молоді консерватори" спільно з опозиційним білоруським рухом "Молоді демократи" проводять мітинг перед президентським палацом. Візит Лукашенка проходить в день 10-річчя з дня зникнення безвісти лідера білоруської опозиції Віктора Гончара та його соратника Анатолія Красовського.

"Сумно, що зустріч двох президентів проходить саме цього дня ", - сказав РІА “Новости” представник "Молодих демократів" Денис Небець.