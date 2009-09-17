Патріархія Грузії не визнає незалежність Абхазької церкви

Патріархія Грузії не визнає відділення Абхазької православної церкви, заявляючи, що зазначене рішення було ухвалене "групою самозванців", повідомив РІА “Новости” керівник прес-служби патріархії, отець Давид Шарашенідзе.

Виконуючий обов`язки керівника Сухумо-Абхазької єпархії ієрей Віссаріон (Апліаа) у вівторок заявив, що Абхазька православна церква заявляє про своє офіційне відділення від Грузинської церкви.

"Ми не сприймаємо серйозно таку заяву. Це група самозванців, члени якої називають себе настоятелями Абхазької православної церкви. Незалежність Абхазької православної церкви не визнає жодна з 15 православних церков і зокрема російська", - заявив Шарашенідзе.

Раніше голова Відділу зовнішніх церковних зв`язків Московського патріархату архієпископ Волоколамський Іларіон повідомив, що Російська православна церква обговорює з Грузинською церквою територіальне питання Абхазії і Південної Осетії. За його словами, РПЦ визнає канонічну територію Грузинської церкви, включаючи ці дві республіки. Архієпископ Іларіон заявив, що, на думку РПЦ, зміни політичних кордонів не означають зміну церковних канонічних кордонів.