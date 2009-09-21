Хандогій зустрівся з делегацією єврейського комітету США

21 вересня в Нью-Йорку т.в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ у рамках участі у 64-й сесії Генеральної Асамблеї ООН провів зустріч з представниками Американського єврейського комітету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, до складу делегації Комітету, який є однією з найвпливовіших єврейських організацій у США та світі, увійшли виконавчий директор АЄК Девід ХАРРІС та чільні члени Ради директорів.

У ході зустрічі, що відбулася у приміщенні Постійного представництва України при ООН, було обговорено широке коло актуальних міжнародних питань та сучасний стан українсько-американського міждержавного співробітництва, у тому числі в рамках міжнародних організацій. Сторони зійшлися в думці щодо необхідності активізації розвитку двосторонньої взаємодії на всіх напрямах у дусі Хартії Україна-США про стратегічне партнерство, підписаної у грудні 2008 року.

В.ХАНДОГІЙ підтвердив відданість України справі розвитку гармонійного багатонаціонального суспільства, в якому немає місця антисемітизму та іншим формам ксенофобії.

На прохання співрозмовників т.в.о. міністра закордонних справ України поінформував про пріоритети та позицію української делегації на чолі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з ключових питань порядку денного 64-ї сесії ГА ООН.