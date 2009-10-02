Безплатні візи в Польщу можливі, але...

Польська сторона розглядає можливість запровадження безкоштовної видачі віз для громадян України.

Як повідомили УНІАН у консульському департаменті Міністерства закордонних справ Польщі, запровадження безкоштовної видачі віз вимагає консультацій між різними органами державної влади.

«Ця справа має багато аспектів та вимагає широких консультацій між міністерствами, у тому числі, з Мінфіном», - відзначили у департаменті.

У МЗС Польщі зауважили, що Польща може самостійно прийняти рішення про безкоштовну видачу віз, які дають право перебувати лише на польській території та видаються переважно для бажаючих працювати у країні.

«Немає вимоги щодо консультації з іншими державами Шенгену чи з Єврокомісією», - відзначили у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України звернулось до ряду держав Європейського Союзу з проханням відмінити плату за видачу віз громадянам України, у першу чергу за національні візи.

Польща, яка традиційно видавала найбільше віз українцям, значно скоротила їхню видачу після приєднання до Шенгенської зони наприкінці 2007 року.

Україна та Польща напередодні вступу останньої до Шенгенської зони підписали договір про спрощення візового режиму, який передбачає безкоштовну видачу шенгенських віз для 14 категорій українських громадян.

Українці мають пільгову ціну за шенгенську візу (35 євро, а не 60 євро) завдяки договору української сторони з ЄС про спрощення візового режиму від 2007 року. Польська національна віза для українців також коштує 35 євро.