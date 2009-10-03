Під уламками будинку в Празі, залишаються щонайменше 4 осіб

Під руінами житлового будинку, що обвалився в п`ятницю в центрі Праги, перебувають щонайменше четверо будівельників з держав Східної Європи.

Як передає ІТАР-ТАСС, згідно з поки що непідтвердженою інформацією, це, перш за все, громадяни України. Рятувальні роботи на місці трагедії тимчасово припинено через загрозу падіння несучих стін будівлі.

Як повідомив журналістам представник рятувальників Віт ПЕРЦІНА, для укріплення стін, аби не сталося їх обвалення, знадобиться “пару годин". На його думку, нещасних буде знайдено в суботу. Доступ до них украй утруднений. Над ними щонайменше 2,5 метра уламків. Експерти не можуть стверджувати, що хтось зміг вижити під внутрішніми конструкціями будівлі.

Причиною обвалення трьох верхніх поверхів будинку, що перебуває на капітальному ремонті, стала непрофесійна робота будівельної бригади. Було порушено статику несучих стін у підвалі будівлі.