Назване краще місто для бізнесу в Європі

Столиця Великої Британії удвадцяте поспіль посіла перше місце в списку кращих міст для ведення бізнесу в Європі, зазначається в повідомленні британської ради з торгівлі і інвестицій UK Trade and Investment.

Лондон знову став лідером в опитуванні 500 керівників провідних європейських компаній, проведеному в рамках проекту European Cities Monitor 2009. Опитування проводилося за трьома основними критеріями - доступ до ринків, цінність кадрів і доступність (цифрова і фізична). В усіх трьох номінаціях британська столиця лідирувала з великим відривом. Найближчим "переслідувачем" Лондона став його одвічний суперник Париж.

Раніше цього року Світовий банк у своїй доповіді "Ведення бізнесу в 2010 році" також поставив Лондон на перше місце в Європі і на п`яте в світі.

За даними UK Trade and Investment, у Великобританії щодня з`являються в середньому по п`ять нових представництв зарубіжних компаній.

У Лондоні розміщуються як європейські штаб-квартири великих міжнародних бізнес-гігантів, таких як японський виробник фототехніки Canon або американська корпорація з випуску газованих напоїв Coca-Cola, так і безліч міжнародних представництв дрібніших компаній, серед яких дедалі більше азійських.

"Мірою того, як глобальна рецесія слабшає, Лондон знову зміцнює свої позиції бізнес-центру для компаній, які хочуть розширювати свою діяльність в Європі. Це не тільки європейський фінансовий центр, а й колиска талантів для креативних галузей і інформаційних технологій", - наголосив британський міністр торгівлі, інвестицій і малого бізнесу лорд Девіс.

РІА "Новости"