У Путіна сьогодні день народження

Володимиру Путіну сьогодні виповнюється 57 років. У свій день народження він поспілкується з відомими російськими письменниками, серед яких: Олександр Кабаков, Сергій Лук’яненко, Юрій Поляков, Андрій Бітов. Декілька письменників відмовилися прийти на зустріч з прем`єром РФ. Дмитро Биков, зокрема, повідомив, що вважає невдалим вибір дня для її проведення. "Те, що вона пройде в день народження Путіна, робить її протокольною", - сказав він. З цієї ж причини не піде до Путіна і Захар Прілєпін, який також значиться серед запрошених.

Эхо Москвы