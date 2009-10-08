США назвали найпривабливішим брендом у світі

США стали найпривабливішим брендом у світі, йдеться в обнародуваному щорічному індексі міжнародних симпатій Nation Brand Index (NBI), який визначає GFK Group, одна з найбільших у світі дослідницьких компаній.

Як передає РІА «Новости»,індекс визначається на основі шести критеріїв - популярності торгових марок, що експортуються, оцінки діяльності уряду, визнання культурної спадщини, туристичної та інвестиційної привабливості, умов для мігрантів і безпосереднього сприйняття самої нації. Автори зазначають, що США перемістилися на першу позицію виключно завдяки зміні політичного керівництва - минулого року, коли закінчився 8-річний термін правління Джорджа БУША, країна була лише на 7-му місці.

У першій «п`ятірці» найпривабливіших держав в очах світової спільноти також опинилися Франція, Німеччина, Великобританія і Японія.