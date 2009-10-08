Міністри закордонних справ СНД наступного разу зберуться в Москві

Наступне засідання Ради міністрів закордонних справ СНД відбудеться в Москві у березні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у департаменті інформації і преси МЗС Росії за результатами засідання Ради міністрів закордонних справ СНД, що відбулося сьогодні в Кишиневі.

Сьогодні міністри обговорили ряд питань, що стосуються святкування наступного року 65-х роковин Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років.

До порядку денного засідання було включено близько 20 питань. Зокрема, були розглянуті проекти документів, покликаних дати додатковий імпульс розвитку колективної взаємодії в гуманітарній області, у сфері забезпечення безпеки і міграційної політики, зазначається у повідомленні.

Ухвалено також рішення з ряду аспектів організаційного характеру, зокрема пов`язаних із проведенням майбутніх засідань Ради голів держав і Ради голів урядів СНД.