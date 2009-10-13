ОУП просить владу Львова надати будинок польській громаді

Об`єднання українців у Польщі звернулося до мера Львова Андрія САДОВОГО з проханням надати будинок для потреб польської громади міста.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення ухвалили учасники VI з’їзду ОУП, що відбувся в Перемишлі 10-11 жовтня.

Об`єднання українців у Польщі, якому польська влада на початку вересня цього року вирішила передати будівлю Народного дому у Перемишлі, назвало “виправданими й справедливими” прохання польської громади надати їй будинок у Львові.

“Ми переконані, що місто, яке славиться приналежністю до європейської культурної традиції та століттями толерантного співжиття людей різних національностей, лише збагатиться від такого рішення своєї влади”, - зазначається у заяві ОУП, текст якої має УНІАН.

Члени Об`єднання українців у Польщі зауважили, що українські організації у Польщі та польські в Україні активно співпрацювали з самого початку демократичних перетворень в обох державах.

ОУП відзначило рішення міської влади Львова, зокрема, стосовно облаштування Личаківського цвинтаря, зауваживши, що передача будинку польській громаді сприятиме “утвердженню позитивного іміджу Львова”.

Крім того, ОУП закликало А.САДОВОГО та міську раду назвати одну з вулиць міста на честь відомого польського публіциста і громадського діяча Єжі Гедройця (1906-2000 рр.), який був прихильником польсько-української співпраці й виступав проти взаємних територіальних та інших претензій.

“Надання одній із львівський вулиць імені Великого Поляка буде свідчити про розвиток польсько-українських стосунків, побудований на фундаменті історичного поєднання та європейських цінностей”, - сказано в заяві ОУП.

Члени ОУП зазначили, що засновник та редактор журналу “Культура”, який видавався в Парижі, відіграв велику роль в добросусідських відносинах Польщі та України. Зокрема вони вважають, що Є.Гедройц мав вплив на сприйняття поляками України як демократичної держави, а також створення незалежного профспілкового руху “Солідарність”.

“Його політичні концепції лягли в основу польсько-українського стратегічного партнерства”, - вважають в ОУП.