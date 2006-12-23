Медична комісія назвала причину смерті Туркменбаши

Згідно з медичним висновку державної лікарської комісії Туркменії, Сапармурат Ніязов помер від гострої серцевої недостатності, повідомляє РІА Новини з посиланням на туркменське телебачення.

До складу комісії входить німецький кардіохірург Ханц Мейснер, який 1997 року зробив Туркменбаши операцію з аортокоронарного шунтування. Після неї німецькі лікарі, спостерігаючі Ніязова, неодноразово приїздили до Ашгабата.

Раніше у п`ятницю колишній віце-прем`єр Туркменії Назар Союнов розповів агентству, що Ніязов страждав на цукровий діабет. 1993 року туркменський лідер приїхав до США для зустрічі з Річардом Ніксоном і пройшов у місцевій клініці обстеження, яке виявило, що в ліву ногу Ніязова не надходить кров. Відтак була проведена операція.

За словами Союнова, Туркменбаши не робив публічних заяв щодо своєї хвороби, проте нещодавно відмовився від призначеної повторно операції, і діабет перейшов в другу стадію. Чергова планова операція була призначена на січень 2007 року, проте Ніязов не дожив до неї, померши 21 грудня. Нагадаємо, похорон запланований на 24 грудня і відбудуться в рідному селищі Ніязова Кипчак.

Лента.ру