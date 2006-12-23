Алієв: доведеться відмовитися від російського газу

Азербайджан може відмовитися від закупівель газу в Росії, заявив президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ, повідомляє РІА “Новости”.

За його словами, Азербайджан може "змінити енергетичний баланс, перейшовши з мазутно-газового на мазутний". Це приведе до того, що Азербайджан буде "змушений скоротити транспортування нафти в порт Новоросійськ", - сказав І.АЛІЄВ.

"Іншого виходу немає, наші електростанції мають на чомусь працювати", - підкреслив азербайджанський лідер.

За словами І.АЛІЄВА, переговори про постачання російського газу тривають"дость довго і безуспішно", і "позитивний баланс взаємовигідної співпраці ... тане".

І.АЛІЄВ вважає, що пропозиції Газпрому про продаж газу Азербайджану по $230 за тисячу кубометрів "дисонує з духом і суттю російсько-азербайджанських відносин". "Відносини Азербайджану і Росії будуються дуже конструктивно, і охоплюють ширші області, ніж енергетика", - зазначив І.АЛІЄВ.

Він підкреслив, що Азербайджан відчуває гострий дефіцит газу - з того обсягу, який необхідний республіці, всередині країни видобувається тільки половина. "Скористатися цим дефіцитом ... - непривабливо", - підкреслив І.АЛІЄВ.

У той же час, він вважає, що нафтогазове питання "слід залишити в рамках комерції та енергетики", і "не політизувати" його. "Хоча повністю виключити політичний підтекст, звісно ж, не можна", - підкреслив президент Азербайджану.

При цьому, І.АЛІЄВ спростував інформацію про те, що Азербайджан поставляє газ Грузії.