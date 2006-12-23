Ющенко нагородив свого рятівника орденом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня лікаря Миколу КОРПАНА - директора Міжнародного інституту кріохірургії, професора клініки Рудольфінергаус, (Відень, Австрійська Республіка).

Про це йдеться в Указі Глави держави, текст якого розміщено на Офіційному сайті Президента.

Як зазначається в документі, М.КОРПАНА нагороджено відповідно до подання Міністерства охорони здоров’я України.

М.КОРПАНА нагороджено "за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров`я, плідну лікарську і науково-дослідну діяльність", йдеться в Указі.

Як відомо, М.КОРПАН був лікарем В.ЮЩЕНКА під час його перебування в Рудольфінергаус після отруєння восени 2004 року.