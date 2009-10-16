Обама схвалив виділення 7,5 млрд. доларів Пакистану

Президент США Барак Обама підписав закон про виділення Пакистанові по 1,5 мільярда доларів щорік впродовж п`яти років, ідеться в переданому РІА "Новости" повідомленні Білого дому.

"Цей закон є відчутним проявом широкої підтримки Пакистану з боку США, яку доводить двопартійна, двопалатна одностайна підтримка його в Конгресі", - зазначається в документі.

Законопроект свого часу став причиною суперечок між США і Пакистаном. Пакистанське керівництво вимагало від Америки гарантій того, що така істотна фінансова підтримка з боку США не позначиться згубно на незалежності Пакистану. Особливі сумніви викликали у пакистанців вимоги до посилення контролю за діяльністю збройних сил. Військове керівництво Пакистану визнало цю вимогу ознакою втручання США у внутрішні справи країни.

"Як заявив президент Обама 27 березня, США хочуть співпрацювати з Пакистаном за принципом стратегічного партнерства, "заснованого на підтримці демократичних інститутів Пакистану й пакистанського народу". Цей акт формалізує партнерство, засноване на загальному прагненні поліпшити умови життя народу Пакистану через економічний розвиток, посилення демократії і влади закону, а також боротьбу з екстремізмом, який загрожує Пакистанові і США", - зазначається в повідомленні Білого дому.