Спецназ жорстоко розігнав акцію солідарності в Мінську (фото)

У Мінську спецназ жорстоко розігнав учасників акції солідарності.

Як повідомляє білоруська служба радіо «Свобода», акція солідарності на Жовтневій площі білоруської столиці тривала буквально дві хвилини.

Тільки-но люди вишикувалися в ланцюг з портретами політиків і журналіста, які зникли, а також політв`язнів, до них відразу ж попрямували люди в цивільному, а потім вибігли кілька десятків спецназівців у формі, велика частина яких була в крапових беретах.

Через деякий час під`їхали два автобуси, і учасників акції за кілька секунд заштовхали в них.

Радіо «Свобода» також повідомляє, що спецназівці перешкоджали знімати акцію: до кожного фотокореспондента були приставлені по одному-два бійця, які реагували навіть на мобільні телефони в руках, об`єктиви камер закривали руками або своїми тілами. У таких умовах фотокореспонденти знімали розгін акції, ухиляючись від перешкод, наскільки це можливо, деяким доводилося підстрибувати і у цей момент робити знімки.

В ході акції бути затримано більш як 20 осіб, зокрема лідер Об`єднаної громадянської партії Анатолій ЛЕБЕДЬКО, голова оргкомітету зі створення соціал-демократичної партії «Народна грамада» Микола СТАТКЕВИЧ та інші активісти.

Радіо «Свобода» також повідомляє, що А.ЛЕБЕДЬКА було побито в автобусі до крові, інших затриманих учасників акції також били в автобусі.

Затриманих опозиціонерів відвезли в міліцію Центрального району Мінська.

Довідка УНІАН. День солідарності в Білорусі проводиться кожного місяця 16-го числа. Така традиція з`явилася після того як 16 вересня 2005 року міліція розігнала акцію в пам`ять про зниклих політиків і журналіста, відібрала в учасників портрети зниклих людей і національні прапори.

У Білорусі 16 вересня 1999 року зникли екс-віце-спікер Верховної ради Віктор ГОНЧАР і його друг, бізнесмен Анатолій КРАСОВСКИЙ. Донині невідома доля екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЗАХАРЕНКА (зник 7 травня 1999 року) і телеоператора Дмитра ЗАВАДСЬКОГО (зник 7 липня 2000 року).