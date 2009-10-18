НАТО прийняло рішення посилити війська в Афганістані

Військове керівництво НАТО ухвалило рішення про посилення військового контингенту в Афганістані. Туди буде відряджено додаткову кількість військових, а також нове обладнання для частин, які вже перебувають у країні, передає Associated Press. В обговоренні брали участь керівники військових відомств 42 країн – учасників операції ООН під егідою НАТО.

За словами представника НАТО полковника Массімо Паніссі, поки що немає визначеності, скільки саме військовослужбовців країн НАТО буде відправлено до Афганістану. Про це країни-учасники блоку, швидше за все, домовляться на зустрічі в Братиславі, яка пройде 22-23 жовтня.

У США влада цієї країни ведуть дискусію про відправку до Афганістану додатково до 40 тис. солдат. Очікується, що рішення буде ухвалене президентом Бараком Обамою найближчим часом. 14 жовтня прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун оголосив про збільшення контингенту військ цієї країни на 500 осіб.

Крім того, за словами М.Паніссі, на нинішній зустрічі було вирішено, що війська угруповання НАТО в Афганістані діятимуть там у рамках нової концепції. Вона полягає в першочерговому захисті цивільних у цій країні.