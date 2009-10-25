Голова Пентагону: радар на півдні Росії міг би доповнити ПРО в Європі

Глава Пентагону Роберт Гейтс вважає, що радар на півдні Росії міг би стати корисним доповненням до створюваної США системи ПРО в Європі.

"У них (Москви) є радар на півдні Росії, який міг би стати реальним активом у всебічному захисті Європи, особливо від іранських ракет. І як я раніше неодноразово казав, ми вітали б партнерство з Росією в цьому", - сказав Гейтс на прес-конференції після міністерської зустрічі НАТО в Празі. Стенограму прес-конференції передала до РІА "Новости" прес-служба Пентагону.

За словами Гейтса, нова система ПРО в Європі, про створення якої оголосив кілька тижнів тому Барак Обама, фактично створила зручніші умови для включення в неї радара в Росії, ніж проект старої системи.

13 жовтня російський МЗС заявив, що Росія як і раніше готова взяти участь в створенні колективної системи ПРО спільно з США і НАТО, а пропозиції щодо включення в таку систему російських РЛС в Армавірі та азербайджанської в Габалі залишаються в силі.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки США готові співпрацювати з Росією щодо ПРО, Гейтс зазначив, що новий проект системи протиракетної оборони істотно полегшує приєднання до неї нових партнерів і координацію з ними.

"Для нас набагато легше стало з`єднати нашу систему з радарами і протиракетними системами союзників. Це справедливо і для Росії. Дійсно, нову систему набагато легше погоджувати з російськими можливостями, тільки-но вони (росіяни) захочуть приєднатися до нас", - наголосив Гейтс.