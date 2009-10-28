Виставку української марки в Ірані продовжили: вона йде на ура

18:30, 28 жовтня 2009
Світ
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Відкриття було 24 жовтня

Через неабиякий успіх у відвідувачів в Ірані продовжено роботу виставки української художньої марки, присвяченої 18-й річниці Незалежності України.

Про це УНІАН повідомили у Посольстві України в Ірані.

За інформацією Посольства, 24 жовтня 2009 р. в Музеї зв’язку міністерства зв’язку та інформаційних технологій Ісламської Республіки Іран у Тегерані відкрилася виставка української художньої марки, присвяченої 18-й річниці Незалежності України.

У церемонії відкриття взяли участь заступник генерального директора УДППЗ «Укрпошта» Ігор МЕЛЕНЧУК, заступник генерального директора Поштової компанії Ірану М.НАСІРІ, Посол України в Ірані Ігор ЛОГІНОВ, керівництво Музею зв’язку. Під час церемонії відкриття було підписано Меморандум про співробітництво між УДППЗ «Укрпошта» та Поштовою компанією ІРІ.

Як повідомили в Посольстві, на прохання керівництва музею зв’язку, роботу виставки продовжено до 4 листопада 2009 р., оскільки вона користується неабияким успіхом у відвідувачів (планувалося, що виставка закінчить роботу 28 жовтня - УНІАН).

Виставка української художньої марки проводиться в Ірані вперше.

Захід проводиться спільними зусиллями Посольства України в Ірані, Поштової служби ІРІ, Музею зв’язку та Українського державного підприємства поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта», яке надало експонати для виставки. Представлена на виставці українська філателістична продукція поповнить фонди іранського Музею зв’язку.

 

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