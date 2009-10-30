Бойовик підірвав себе при спробі затримання в Грозному

Учасник бандгрупи, який планував здійснити диверсійно-терористичний акт в Грозному, підірвав себе при спробі затримання працівниками міліції в Ленінському районі міста, повідомив РІА “Новости” міністр внутрішніх справ Чечні Руслан Алханов.

За його словами, співробітники Грозненського УВС одержали оперативну інформацію про те, що член незаконного збройного формування планує здійснити в Грозному диверсійно-терористичний акт.

"Відпрацьовуючи оперативну інформацію оперативники встановили місце перебування бандита в Ленінському районі Грозного. При спробі затримання він привів в дію саморобний вибуховий пристрій і підірвав себе", - сказав Алханов.

За його словами, жертв і постраждалих серед учасників операції немає.

Особа бойовика встановлена. Це 19-річний місцевий житель Курейш Дугуєв. За даними МВС Чечні, він був братом іншого бойовика, знищеного кілька місяців тому в селищі Стара Сунжа.