Пірати захопили судно з 23 росіянами
08:59, 30 жовтня 2009Світ
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В районі Сейшельських островів
На борту судна, захопленого піратами в районі Сейшельських островів, знаходяться 23 росіян.
Як повідомляє РІА “Новости”, за словами інспектора Міжнародної федерації транспортних робітників Петра ОСИЧАНСЬКОГО, "на борту знаходяться 23 російських моряків, двоє філіппінців і двоє громадян Гани".
У четвер стало відомо, що пірати захопили в районі Сейшельських островів риболовецьке судно, котре йшло під прапором Таїланду. Згідно з повідомленням, розміщеним на сайті командування військово-морської операції Євросоюзу проти піратів, судно прямує до побережжя Сомалі.
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