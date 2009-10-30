Пірати захопили судно з 23 росіянами

На борту судна, захопленого піратами в районі Сейшельських островів, знаходяться 23 росіян.

Як повідомляє РІА “Новости”, за словами інспектора Міжнародної федерації транспортних робітників Петра ОСИЧАНСЬКОГО, "на борту знаходяться 23 російських моряків, двоє філіппінців і двоє громадян Гани".

У четвер стало відомо, що пірати захопили в районі Сейшельських островів риболовецьке судно, котре йшло під прапором Таїланду. Згідно з повідомленням, розміщеним на сайті командування військово-морської операції Євросоюзу проти піратів, судно прямує до побережжя Сомалі.