Туркменія поспішає закінчити траур за Ніязовим

Нова влада Туркменії розвіяла побоювання населення і ухвалила до Нового року і мусульманського свята Курбан-байрам закінчити траур за президентом країни Сапармурату Ніязову, який помер минулого тижня. З такою заявою виступив сьогодні в.о.президента Туркменії Курбанкули Бердимухаммедов, повідомляє Reuters. В.о.президента Туркменії закликав населення країни "ставити ялинки, готувати новорічні подарунки дітям і подбати, щоб школярі добре провели зимові канікули".

К.Бердимухаммедов на спільному засіданні Держради безпеки і уряду Туркменії мотивував своє небажання продовжувати траур тим, що "так того побажав би сам С.Ніязов", і згадав на підтвердження своїх слів книгу С.Ніязова "Рухнама", назвавши її "священною".

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