США готують на січень нову стратегію щодо Іраку

Президент США Джордж Буш повідомив про "хороше просування" в підготовці нової стратегії щодо Іраку.

"Ми проведемо подальші консультації", - заявив Буш у журналістам після спеціального засідання Ради національної безпеки (СНБ) при президентові США, яке відбулося за закритими дверима на його ранчо під Кроуфордом (штат Техас).

Очікується, що робота над розробкою нової стратегії триватиме найближчі дні і закінчиться зверненням Буша до країни на початку січня.

У роботі засідання СНБ, подробиці якого не розкриваються, взяли участь віце-президент Річард Чейні, держсекретар Кондоліза Райс, міністр оборони Роберт Гейтс, голова Об`єднаного комітету начальників штабів ВС США генерал Пітер Пейс, радник президента США у питаннях національній безпеці Стівен Хедлі.

РІА "Новости"