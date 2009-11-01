Елтон Джон госпіталізований з грипом

Британський співак сер Елтон Джон знаходиться в лікарні з кишковою інфекцією, із-за чого вимушений відмінити ряд концертів у Великобританії і США, зазначено на офіційному сайті музиканта.

Як наголошується в повідомленні, у 62-річного артиста "тяжкий випадок" інфекції. Елтон Джон підхопив кишкову паличку і грип, і лікарі наполягли на відміні кількох концертів у рамках світового турне Face 2 Face.

Раніше співак відмінив концерт в Дубліні, потім в Лондоні, Ліверпулі і ще кількох британських містах. У неділю стало відомо про перенесення шоу в американських Портленді та Сіетлі, нагадує РІА "Новости".

Як повідомляє телерадіокорпорація ВВС, співак проходить лікування в одній з центральних лондонських лікарень.

"У нього грип, але він у повному порядку", - цитує ВВС слова офіційного представника Елтона Джона.

Сайт співака повідомляє, що організатори концертів працюють над складанням нових концертних графіків. Усім, хто вже купив квитки, рекомендується зберігати їх, поки не з`явиться нова інформація про перенесення і відміну концертів.