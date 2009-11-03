Серед країн НАТО поширили циркуляр про епідемію в Україні

Євроатлантичний координаційний центр реагування на катастрофи Міжнародного секретаріату НАТО (ЄАКЦРК) у відповідь на звернення міністра закордонних справ Петра ПОРОШЕНКА розповсюдив спеціальний ситуаційний циркуляр серед країн-членів і партнерів Альянсу, у якому міститься детальна інформація про ситуацію в Україні у зв’язку з поширенням епідемії грипу та нагальні потреби у цьому зв’язку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, станом на 2 листопада, реагуючи на цей циркуляр Міжнародного секретаріату НАТО, члени Альянсу розпочали надавати гуманітарну допомогу Україні. Польща і Словаччина вже надали першу гуманітарну допомогу, зокрема 200 тисяч медичних респіраторів і масок, препарат «Таміфлю», спеціальні окуляри тощо.

Очікується, що ближчим часом, відповідно до інформації Євроатлантичного координаційного центру, низка інших країн-членів НАТО нададуть гуманітарну допомогу Україні.