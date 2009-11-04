У Росії сьогодні свято

У Росії сьогодні відзначають День народної єдності.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, у сучасній Росії це свято відзначають уп`яте. Воно пов`язане з подіями 1612 року, коли бійці народного ополчення під проводом Мініна і Пожарського штурмом узяли Китай-город, звільнивши Москву від польських інтервентів.

Після революції 1917 року традиція відзначати це свято була перервана.

Сьогодні масові заходи пройдуть в усіх великих містах РФ. Понад 40 тис. працівників міліції і військовослужбовців Внутрішніх військ забезпечуватимуть правопорядок і безпеку в Росії. За даними МВС, у середу в 64 суб`єктах РФ планується проведення близько 400 публічних заходів, у яких можуть узяти участь понад 200 тис. чоловік.

У Москві пройде близько 25 заходів - це марші, мітинги. Правопорядок в Московській області цього дня забезпечуватимуть понад 2 тисячі міліціонерів.

Також сьогодні відкривається VIII церковно-громадська виставка-форум «Православна Русь» - до Дня народної єдності».

На час проведення форуму до Москви з України буде доставлена святиня Російської православної церкви - чудотворна Почаєвська ікона Божої Матері. Чудотворний образ супроводжує делегація Української православної церкви на чолі з митрополитом Київським і всієї України ВОЛОДИМИРОМ. У свято Казанської ікони Божої Матері (4 листопада), в Казанському храмі на Красній площі буде здійснена божественна літургія. Після закінчення літургії відбудеться урочиста хода на чолі з патріархом Московським і всієї Русі КИРИЛОМ від Казанського храму до ЦВЗ «Манеж».