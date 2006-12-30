Ірак: перший день без Хусейна

В результаті серії вибухів в Багдаді сьогодні загинуло 15 чоловік, 25 поранені.

Відразу три заміновані автомобілі підірвалися в районі Ель-Хуррія, розташованому на північному заході столиці, передає NEWSru з посиланням на ИТАР-ТАСС.

Раніше сьогодні начинена вибухівкою машина була підірвана в місті Ель-Куфа (150 км. на південь від Багдада), яке є одним із релігійних центрів шиїтів в країні. В результаті цього теракту загинуло 36 чоловік, близько 60 постраждали.

Деякі регіональні спостерігачі вже назвали цю атаку першою реакцією на страту колишнього президента Іраку Саддама Хусейна, що відбулася сьогодні вранці.

Іракці по-різному зустріли перший день "без Саддама". У ще одному священному для шиїтів місті Неджеф сотні чоловік вийшли на вулиці, вітаючи "історичний для них момент". Тим часом, обстановка різко загострилася в провінції Анбар, що стала після вторгнення військ коаліції в Ірак головним центром опору мусульман-суннітів іноземній військовій присутності в країні.

Так, в Ель-Фаллуджі з самого ранку не стихають зіткнення прихильників екс-президента з урядовими силами безпеки. Масова демонстрація, що пройшла в місті, вилилася в безлади, в ході яких озброєні бойовики підпалили будівлю місцевого суду. Про жертви і постраждалих не повідомляється.