Газпром: без контракту газу для Білорусі не буде

Офіційний представник російського «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ підтвердив, що з 1 січня газ до Білорусі з січня не поставлятиметься.

"Ми не можемо поставляти газ без контракту. Те, як зараз йдуть переговори, примушує нас готуватися до критичного варіанту розвитку подій", - сказав С.КУПРІЯНОВ агентству РІА «Новости».

За його словами, спостерігачі, запрошені «Газпромом», контролюватимуть перемички в мережах «Белтрансгаза». С.КУПРІЯНОВ пояснив, що контроль за об`ємами російського газу, що йтиме через Білорусь, здійснюватимуть і міжнародні експерти.

Як повідомляв УНІАН, раніше С.КУПРІЯНОВ заявляв, що російсько-білоруські переговори будуть продовжені і що “Газпром” сподівається, що йому вдасться домовитися з Білоруссю до Нового року.