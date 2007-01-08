Азербайджан припинив транспортування нафти до Росії

Держнафтокомпанія Азербайджану (ДНКАР) припинила транспортування нафти по трубопроводу Баку-Новоросійськ.

Як повідомляє РБК, дане рішення пов`язане з тим, що нафта, призначена для прокачування по трубопроводу Баку-Новоросійськ, буде перероблена в мазут для теплових електростанцій країни, які раніше для виробництва електроенергії використовували газ, що головним чином імпортується з Росії.

Як повідомлялося, за декілька днів до нового року Азербайджан відмовився купувати російський газ за ціною 230-235 доларів за 1000 кубометрів. У Баку довго обговорювалося питання про те, чи варто погоджуватися на умови Газпрому чи змінити енергетичний баланс на мазутовий. Переговори тривали достатньо довго, але в результаті в Азербайджані заявили, що запропонована Москвою ціна "відрізняється за духом і суттю від двосторонніх відносин".

За деякими оцінками, втрати компанії "Транснафта", яка контролює трубопровід Баку – Новоросійськ, можуть скласти до 25 мільйонів "транзитних" доларів на рік.