Німеччина хоче від Росії гарантій енергопостачань

13:23, 08 січня 2007
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Канцлер не задоволена проблемами, що виникають

Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ ініціює підписання нової угоди про співпрацю між Євросоюзом і Росією, яка б включала гарантії надійних поставок енергоносіїв з Росії до Європи. Про це повідомляє Reuters.

"Росія була надійним постачальником у минулому. Але зараз ми боремося з Росією з питань посилення цього (її зобов`язань), їх визнання в пакті про співпрацю між ЄС і Росією", - сказала А.МЕРКЕЛЬ. "Нам також потрібно, звичайно, знати, що у нас надійні ціни і надійна співпраця з Росією. Для деяких компаній це останнім часом стало проблемою", - додала вона.

Побоювання ЄС з приводу надійності РФ як постачальника енергоносіїв виникли рік тому, коли газовий конфлікт між Москвою і Україною призвів до зниження рівня поставок до Європи.

Німеччина займає пост президента Євросоюзу в наступні шість місяців і буде основним парламентером з боку ЄС при підготовці нової угоди про співпрацю.

ЄС одержує близько чверті природного газу з Росії. Близько 20% з цієї кількості проходить через Білорусь, яка веде спір із Москвою з приводу тарифів і транзитної плати за поставки нафти.

Очікується, що зниження залежності ЄС від поставок енергоносіїв з Росії буде ключовим елементом довгострокової енергетичної стратегії ЄС. А.МЕРКЕЛЬ також відзначила, що Москва повинна впустити європейські компанії на свій ринок, якщо вона хоче проникнути на європейські ринки

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