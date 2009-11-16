Мером Софії вперше стала жінка

Мером столиці Болгарії Софії вперше обрано жінку. Про це 15 листопада повідомляє Agence France-Presseсо посиланням на дані exit-polls.

47-річна Йорданка Фандакова (Yordanka Fandakova), міністр освіти країни, набрала 68 відсотків голосів при явці виборців в 25 відсотків.

Її кандидатура була висунута альянсом правих за підтримки правоцентристської партії "Герб".

Головний суперник Фандакової, 43-річний кандидат від партії соціалістів Георгій Кадієв (Georgy Kadiev) набрав 24 відсотки голосів. Всього у виборах мера Софії брали участь 18 кандидатів.

Попередником Йорданки Фандакової на постаді мера Софії був нинішній прем`єр-міністр Болгарії і лідер партії "Герб" Бойко Борисов. Після перемоги партії на виборах в липні 2009 року він залишив посаду мера Софії і вступив на посаду прем`єра.

Лента.ру