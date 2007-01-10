Казахстан отримав нового прем`єра

Карим Масимов. Фото сайту www.enbek.kz

Парламент Казахстану схвалив запропоновану президентом країни Нурсултаном Назарбаєвим кандидатуру Каріма Масимова на пост прем`єр-міністра республіки. Як повідомляє РІА Новини, депутати затвердили новий главу уряду одноголосно.

Сам Назарбаєв вважає, що у Масимова "є чітке розуміння по всіх напрямах діяльності, що стоїть перед урядом". Зміну прем`єра глава держави пояснив бажанням привернути у виконавчу владу нові сили.

Раніше повідомлялося, що президент Казахстану прийняв відставку попереднього прем`єр-міністра Даніала Ахметова 8 січня. Очікується, що в новому складі уряду Ахметов займе пост міністра оборони, а єдиним віце-прем`єром стане Аслан Мусін.

Що стосується Масимова, то раніше з січня 2006 року він був віце-прем`єром Казахстану, а з квітня по жовтень 2006 року суміщав цю посаду з постом міністра економіки і бюджетного планування.

Лента.ру