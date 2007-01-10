Білорусія скасовує транзитне мито на нафту для Росії. Про це повідомив прем`єр-міністр Білорусії Сергій Сидорський.

Білорусія припинила транзит російської нафти до Європи, зажадавши від РФ оплати встановлених з 1 січня 2007 року митних зборів на нафту, що транспортується через нафтопроводи республіки (на січень збори встановлено на рівні $45 за тонну нафти).

"Білоруський уряд визнає такою, що втратила силу, ухвалу ради міністрів про запровадження державного збору за транспортування нафти через територію Білорусії", - заявив Сидорський за підсумками засідання ради міністрів.

"Завтра я вилітаю до Москви для проведення переговорів з моїм московським колегою Михайлом Фрадковим", - додав він.

"Сподіваюся, що протягом двох днів ми знімемо всі взаємні розбіжності і претензії щодо постачання російської нафти до західних країн, а також щодо постачання нафти російських компаній до Білорусії на нафтопереробні заводи", - зазначив прем’єр.

РИА "Новости"