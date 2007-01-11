Росія поклала Білорусь на лопатки

Віце-президент Транснєфті Сергій Грігорьєв повідомив РІА Новости, що компанія в середу увечері одержала від білоруської сторони ухвалу про відміну мит. За його словами, тепер Транснєфть чекає від Білорусії телеграму про технічну готовність до прокачування нафти на умовах існуючого контракту.

Грігорьєв виразив надію, що вже у четвер постачання нафти до Європи здійснюватимуться в повному обсязі.

Транснєфть буде готова почати прокачування нафти по трубопроводу "Дружба" після того, як Білорусія прокачає по ньому наявні в її розпорядженні 79 тисяч тонн нафти, сказав Грігорьєв. "Ми вважаємо, що ці 79 тисяч тонн знаходяться в тимчасовому зберіганні, і Транснєфть погоджувала прокачування цих обсягів Білорусією", - відзначив він.

Заступник міністра економічного розвитку РФ Андрій Шаронов, у свою чергу, заявив, що обягів, вилучених Білорусією з нафтопроводу, вистачить для підготовки до відновлення постачань з російського боку.

"У Білорусії є близько 80 тисяч тонн нафти, які вона вилучила у зв`язку з введенням режиму мит, і які вона може транспортувати", - відзначив чиновник. За його словами, цих обсягів вистачить на чотири повноцінні години роботи нафтопроводу. "Це досить для підготовки до відновлення постачань", - сказав Шаронов.

"Білоруський уряд визнає такою, що втратила силу ухвалу ради міністрів про введення державного збору за транспортування нафти по території Білорусії", - про це заявив білоруський прем`єр Сергій Сидорський за підсумками засідання ради міністрів.

Відміна мита була головною умовою для початку переговорів з Росією.

За словами Шаронова, до порядку денного переговорів можуть увійти питання застосування Росією експортних мит на нафту для Білорусії, а також питання захисту всіх груп російських товарів і транзиту через територію Білорусії. При цьому Шаронов відмовився коментувати можливий хід переговорів і деталізувати питання порядку денного.

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